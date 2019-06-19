شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات ناقشها وكيل إمارة حائل مع المحافظين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

وجَّه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، محافظي المحافظات بمضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية والمستقبلية، والتكامل مع جهود إمارة المنطقة المستمرة للتحول الوطني 2020، وتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفتح آل الشيخ 3 ملفات مع المحافظين اليوم (الأربعاء)، هي الملف الأمني، والتنموي، والإداري.

واطلع وكيل الإمارة على آلية متابعة تنفيذ المشروعات في المحافظات، وكيفية متابعتها وفق الجدول الزمني المُحدد لكل مشروع، وإزالة العوائق في حالة وجودها والتغلب عليها.

ووجه آل الشيخ برفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها، وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية، وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم، منوهاً برعاية وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة أمير منطقة حائل ونائبه، لكل ما يُسهم في تطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين.