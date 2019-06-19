الجبير: محاكمات قضية خاشقجي يحضرها ممثلو مجلس الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.
وقال الجبير في تغريدات على حسابه في تويتر أمس ردا على تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أجنيس كالامارد، إنه يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها، مضيفا «لا جديد. المقررة تكرر في تقريرها غير الملزم ما جرى نشره وتداوله في وسائل الإعلام».
وأضاف أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية، والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية.
ماذا قال الجبير؟
- الادعاءات في التقرير الخاص بقضية »خاشقجي« تطعن في مصداقيته.
- الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية.
- نرفض إخراج القضية عن مسار العدالة أو التأثير عليها.
- سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.
- الجهات القضائية تمارس اختصاصها باستقلالية تامة.
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