أمين الشرقية يفتتح دوار رؤية 2030 في محافظة الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس دوار رؤية 2030 بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات محمد الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي.

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ويأتي افتتاح الدوار ضمن مبادرة #نقوش_الشرقية التي يشرف عليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وبتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد.

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن دوار الرؤية أعيد تأهيله بناء على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية، وبدعم مستشفيات المانع بالخبر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، إذ يركز تصميمه على الطبيعة المميزة للمملكة خاصة الصحراء والكثبان الرملية.

دوار الرؤية في الخبر: