معالجة 31 موقعا حرجا لتجمعات سيول جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

بتكلفة 2.5 مليار ريال قطعت الفرق الهندسية شوطا كبيرا من الإنجاز في مشروع تصريف مياه الأمطار بجدة، والذي يتضمن ثلاثة مشاريع في 31 موقعا حرجا.

وأوضح مدير عام برنامج تصريف مياه الأمطار للتنفيذ المهندس سعيد المعجباني خلال زيارة للمجلس البلدي لأحد مواقع المشروع أنه جرى البدء في مشروعات المرحلة الأولى لمعالجة 31 موقعا من المواقع الحرجة، وعمل توصيلات لنقاط تجمع مياه الأمطار وربطها بالشبكة القائمة. والمشروع الثاني يشمل حلولا لتصريف مياه السيول للمواقع المحيطة بنفق طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس.

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وأكد أن المشروعين سيساهمان في معالجة مواقع تجمع مياه السيول، والتي كانت تعد من النقاط الحرجة. والمشروع الثالث مشروع حلول لتصريف مياه السيول للمواقع المحيطة بنفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء.

وعن شمول المشروع لكامل أحياء جدة أشار إلى أنه يجري حاليا عمل دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي، ينفذها استشاري متخصص، وستكون هناك دراسة تفصيلية لجميع المواقع التي تحتاج إلى معالجة، بحيث تطرح مشروعات مستقبلية لها.

من جهته ذكر رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي أن الأمانة وقعت في وقت سابق عقودا لبرنامج تصريف مياه السيول في محافظة جدة، مضيفا أن المشروع الذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه قطع شوطا كبيرا من الإنجاز تحت إشراف طاقم هندسي سعودي بكل المواقع.

مراحل المشروع