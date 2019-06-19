النائب العام يشيد بالدور الرقابي والتشريعي للشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استقبل النائب العام الشيخ سعود المعجب بمقر النيابة العامة بالرياض أمس الأول أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

ورحب المعجب بوفد الشورى، منوها بدور المجلس التشريعي والرقابي ومستوى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية.

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وأشاد بالزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ممثلا بلجانه المتخصصة ومختلف الأجهزة الحكومية، وأهمية هذه الزيارات في إطلاع المجلس على مستوى الأداء ومخرجات الأجهزة الحكومية عن قرب، بما يحقق تطلعات القيادة والوطن والمواطن.

واطلع وفد اللجنة خلال الزيارة على الإجراءات المتخذة من النيابة العامة في مجال تعزيز مبدأ حماية حقوق الإنسان في المملكة.

بدوره أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عن شكره للنائب العام على ما وجدته اللجنة من شفافية ووضوح، مما يساعد اللجنة على الاضطلاع بمهامها، سواء من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي، في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان.

وضم الوفد الزائر إلى النيابة العامة أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتورة نورة المري، والدكتور زهير الحارثي، والدكتورة أحلام حكمي، والدكتور حمد آل فهاد، والدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي.