تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة الالكترونية وكلية الملك فهد الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث مدير الجامعة السعودية الالكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل ومدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء علي الدعيج، سبل التعاون في مجال التدريب والتعليم بين الجامعة والكلية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة برئاسة الدكتور إبراهيم المعيقل لمقر الكلية، اطلعوا خلالها على مكتبة الملك سلمان الأمنية، ومركز الدراسات والبحوث، والمعهد العالي للدراسات الأمنية، وبرنامج بكالوريوس العلوم للدراسات الأمنية.
وقدم المعيقل خلال اجتماعه باللواء الدعيج شرحا عن الجامعة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والبرامج والتخصصات التي تقدمها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، موضحا أن الجامعة طرحت عددا من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعزيز سوق العمل السعودي، وعقدت شراكات علمية مع عدد من الجامعات العريقة كجامعة فرانكلين وجامعة ولاية أوهايو وجامعة ولاية كولورادو الأمريكية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.
وضم وفد الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد العويرضي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين.
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