العيبان يبحث الموضوعات المشتركة مع مسؤولة إسبانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في مكتبه أمس مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية إيبا مارتينث، يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو إيرانثو.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.