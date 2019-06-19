أمير مكة يطلع على خدمات صندوق التنمية العقارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في المنطقة، وذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة المشرف العام على الصندوق خالد العمودي يرافقه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم.

واستعرض الفيصل أعمال الصندوق، ومن بينها تقديم القرض المدعوم لأكثر من 10 آلاف مستفيد شهريا على مستوى المملكة، فيما يتوقع أن يقدم الدعم لأكثر من 15 ألف مستفيد شهريا قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب العمودي فإن الصندوق العقاري خلال 40 عاما من تأسيسه أقرض 860 ألف مستفيد بمعدل 20 ألف مستفيد سنويا، وبعد اعتماد وتطبيق استراتيجية التحول في عام 2017 مكن الصندوق أكثر من 100 ألف أسرة من الحصول على السكن المناسب، كما استفاد أكثر من 28 ألف عسكري من مبادرة العسكريين، وصدرت موافقة الصندوق منذ انطلاق البرنامج لنحو 285 ألف مستفيد ممن هم على قوائم الانتظار حتى الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت حصة التمويل المدعوم الذي يقدمه الصندوق في سوق التمويل العقاري 85% حسب الإحصاءات الرسمية لمؤسسة النقد.

وأطلق الصندوق خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الهادفة لإنهاء قوائم الانتظار بحلول العام المقبل، وسيعلن مطلع عام 2020 عن آخر دفعة من المستفيدين على قوائم الانتظار والبالغ عددهم 110 آلاف مستفيد.

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خدمات الصندوق بمنطقة مكة:

3861 مستفيدا من مبادرة العسكريين

17 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الصندوق

354 % نسبة ارتفاع المستفدين مقارنة بالعام الماضي، منهم

3165مستفيدا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي