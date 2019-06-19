أمير تبوك يلتقي مدير مطار خليج نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بمكتبه في الإمارة أمس مدير مطار خليج «نيوم» المهندس أنس المشعبي الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديرا للمطار.

ورحب أمير المنطقة في مستهل اللقاء بالمشعبي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، منوها في الوقت نفسه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للمطارات بالمملكة. من جانبه أعرب المشعبي عن شكره لأمير المنطقة على استقباله وعلى ما حظي به من دعم وتوجيهات.

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كما استقبل أمير المنطقة في مكتبه بالإمارة أمس ضيوف جائزته للمزرعة النموذجية في موسمها الـ28، يتقدمهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، والمدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي.

ورحب بضيوف الجائزة، مؤكدا أن الجائزة حققت الأهداف المرجوة وأصبحت تعكس مستوى تنوع الإنتاج الزراعي بالمنطقة، مشيرا إلى ما تحظى به الزراعة في المملكة من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأكد أهمية دور وزارة البيئة والمياه والزراعة واهتمامها بالمزارعين في دعم تنوع الإنتاج الزراعي بالمنطقة.