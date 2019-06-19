خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء إثيوبيا في وفاة والده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور آبي أحمد علي في وفاة والده ـ رحمه الله ـ. وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة والده ـ رحمه الله ـ. وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب».