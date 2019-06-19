زلزال يرفع درجة التحذيرات في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
أعلنت السلطات اليابانية أمس أن 16 شخصا على الأقل جرحوا بعد زلزال بقوة 6,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال غرب البلاد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).
ورفعت هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تسونامي، إلا أن الهيئة ما زالت تحذر من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال.
وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 9 آلاف منزل بشكل موقت في مقاطعتي ياماجاتا ونيجاتا.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.
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