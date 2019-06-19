حريق يقضي على دار مسنين بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بريمن
قدرت قوات الإطفاء الخسائر المادية الناجمة عن حريق كبير اندلع أمس الأول في دار للمسنين بولاية بريمن شمال ألمانيا بملايين اليوروهات.
وقال متحدث باسم القوات أمس، «إن الحريق أتى بالكامل على سقف الدار، كما تضرر بشدة الطابق الأخير في الدار المكون من أربعة طوابق، مشيرا إلى أنه ليس من المحتمل أن يعود جزء من النزلاء إلى الدار خلال الأيام المقبلة».
وأصيب جراء الحريق 17 نزيلا وأربعة من قوات الإنقاذ.
وأوضح المتحدث باسم قوات الإطفاء أنه تم إخراج 150 شخصا من الدار إلى مكان آمن، مشيرا إلى أن القوات لم تتمكن من التعامل مع الحريق في السقف الخشبي للدار إلا بعد إخراج هؤلاء الأشخاص.
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