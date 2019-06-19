ضبط كوكايين بمليار دولار على متن سفينة بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

ضبطت السلطات الاتحادية الأمريكية 15 طنا من الكوكايين على متن سفينة ضخمة رست في ميناء باكر مارين ترمينال بمدينة فيلادلفيا، تقدر قيمتها السوقية بمليار دولار.

وقال المحامي الأمريكي وليام ماكسوين «هذه واحدة من أكبر عمليات الضبط في تاريخ الولايات المتحدة».

Advertisements

وأوضحت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرير أن المخدرات عثر عليها في حاويات على متن سفينة كانت متجهة إلى أوروبا، ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد توقفها في تشيلي وبنما وجزر البهاما.

وأفادت الصحيفة بأن بعض أفراد الطاقم اعترفوا بتورطهم في عمليات تهريب المخدرات، وأن أحدهم حصل على 50 ألف دولار لدوره في ذلك.

وتقول السلطات الأمريكية إن توفر الكوكايين في السوق السوداء في البلاد شهد ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية.