ضبط كوكايين بمليار دولار على متن سفينة بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت السلطات الاتحادية الأمريكية 15 طنا من الكوكايين على متن سفينة ضخمة رست في ميناء باكر مارين ترمينال بمدينة فيلادلفيا، تقدر قيمتها السوقية بمليار دولار.
وقال المحامي الأمريكي وليام ماكسوين «هذه واحدة من أكبر عمليات الضبط في تاريخ الولايات المتحدة».
وأوضحت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرير أن المخدرات عثر عليها في حاويات على متن سفينة كانت متجهة إلى أوروبا، ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد توقفها في تشيلي وبنما وجزر البهاما.
وأفادت الصحيفة بأن بعض أفراد الطاقم اعترفوا بتورطهم في عمليات تهريب المخدرات، وأن أحدهم حصل على 50 ألف دولار لدوره في ذلك.
وتقول السلطات الأمريكية إن توفر الكوكايين في السوق السوداء في البلاد شهد ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية.
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