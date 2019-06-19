أمريكا تتجه إلى فرض عقوبات جديدة على تركيا أول يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس ثلاث حزم من العقوبات على تركيا، بسبب إصرار الأخيرة على شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثلاثة مصادر القول، إن الحزمة الأشد من العقوبات التي يدرسها المسؤولون في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارتي الخارجية والخزانة ستؤدي إلى شلل شبه كامل للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل، مضيفة أن أي عقوبات جديدة ستكون إضافة إلى القرار الأمريكي السابق بإلغاء صفقة بيع الطائرات المقاتلة طراز إف 35 إلى تركيا إذا أصرت على شراء صواريخ «إس 400» كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وأشارت بلومبرج إلى أن الاتجاه الأقوى لدى المسؤولين الأمريكيين يتمثل في فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية الكبيرة العاملة في مجال الصناعات العسكرية، وفقا للقانون الأمريكي المعروف باسم «قانون محاسبة خصوم أمريكا من خلال العقوبات»، والذي يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي تتعامل تجاريا مع روسيا. وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان الشركات التركية من التعامل مع النظام المالي الأمريكي وهو ما يعني أنه سيكون من شبه المستحيل بالنسبة لها شراء المكونات الأمريكية لمنتجاتها أو بيع هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.

وأدت هذه الأنباء إلى تراجع الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 1.5% في بداية تعاملات أمس.

في الوقت نفسه ما زال الجدل يدور حول التهديد بوقف مشاركة تركيا في مشروع تطوير الطائرة المقاتلة الأمريكية «إف 35»، حيث تنتج الشركات التركية عددا من المكونات الرئيسية للطائرة التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن كورب» الأمريكية، كما أنه من المتوقع شراء تركيا للعشرات من هذا الطراز. وبحسب المصادر فإن الإدارة الأمريكية ستقرر فرض العقوبات على تركيا أوائل يوليو المقبل، بمجرد أن تبدأ بتسليم مكونات النظام الصاروخي الروسي. في الوقت نفسه فإن الرئيس ترمب لا يريد اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن قبل قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها اليابان أواخر الشهر الحالي، حيث يتوقع أن يجتمع بأردوغان.