إعدام 3 إيرانيين بداعي الاغتصاب والقتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران

تم تنفيذ حكم الإعدام أمس، ضد ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب امرأة وقتلها في محافظة هرمزجان جنوب إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وتم إعدام المدانين الثلاثة شنقا في السجن المركزي بمدينة بندر عباس عاصمة المحافظة، وفقا لما قاله كبير القضاة على المستوى المحلي علي صالحي لوكالة إيسنا، وقال صالحي إن الرجال خطفوا امرأة منذ بضعة شهور واغتصبوها بوحشية ثم قتلوها.

وتعرضت إيران للانتقاد الدولي لسنوات عدة بسبب أحكام الإعدام الكثيرة التي تنفذها.