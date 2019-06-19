كوريا الجنوبية تهب لتخفيف أزمة جارتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال 50 ألف طن من الأرز و4.5 ملايين دولار لجارتها الشمالية للمساعدة في تخفيف حدة أزمة نقص الغذاء.
وذكر البرنامج أن هذا التبرع هو الأكبر من كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية منذ عام 2008، وأضاف أنه سيسهم في دعم 1.5 مليون إلى مليوني شخص من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
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