15 مسلحا قتلوا في تفجير أنفاق لطالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ذكر الجيش الأفغاني أمس أن 15 مسلحا من حركة طالبان قتلوا في تفجير القوات الخاصة الأفغانية لشبكة أنفاق تابعة للحركة في إقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة عثرت على الأنفاق في منطقة «خواجة سابز بوش» بإقليم فارياب. وأضاف البيان أن القوات الخاصة دمرت أيضا مقرا تابعا للجماعة ومستودع أسلحة وذخائر خلال العملية نفسها.