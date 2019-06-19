ساب يدرج أسهم العوض مستكملا إجراءات الاندماج مع البنك الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» أنه أتم إدراج أسهم العوض (كما تم تعريفها في تعميم المساهمين المنشور بخصوص صفقة الاندماج) وتخصيصها لمصلحة مساهمي «البنك الأول» المستحقين.

وأضاف البنك في بيان أمس على «تداول»، أنه بموجب اتفاقية الاندماج وكما هو موضح في تعميم المساهمين، فقد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج.

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وأعلن بنك «ساب» و»البنك الأول» الأحد الماضي نفاذ قرار الاندماج وانقضاء «البنك الأول» وانتقال جميع أصوله والتزاماته إلى بنك «ساب»، وتم إلغاء إدراج أسهم «البنك الأول» في السوق.

وعقب موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، أصبح البنكان شركة واحدة مدرجة، وثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية، فيما سيواصل البنكان أعمالهما بشكل طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.

ووفقا لقرار الاندماج انقضى البنك الأول وانتقلت جميع أصوله والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود.

وكان بنك ساب أعلن عن نقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب، مقابل إصدار (554,794,522) سهما عاديا بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لمصلحة المساهمين في البنك الأول من خلال زيادة رأسماله المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20.54 مليار ريال، وكذلك زيادة عدد أسهمه من 1.5 مليار سهم إلى 2.05 مليار سهم مدفوعة بالكامل.