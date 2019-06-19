القصاص من يمنية قتلت أخرى بخنقها وإحراق جسدها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذ حكم القتل قصاصا أمس في وافدة يمنية بمنطقة نجران خنقت أخرى من بني جلدتها وأشعلت النار بجسدها حتى الموت ثم استولت على ذهبها الذي كانت ترديه.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن فاطمة علي السالمي أقدمت على قتل سابرة محمد آل سدلة بخنقها ثم إشعال النار بجسدها، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
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