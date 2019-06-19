القصاص من قاتل غريمه طعنا في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذ حكم القتل قصاصا أمس في مواطن بمنطقة نجران سدد طعنات قاتلة لآخر نتيجة خلاف بينهما.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن علي بن نادر آل الحارث قتل منصور بن سالم آل الحارث بطعنه طعنات عدة في أماكن متفرقة من جسده.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.