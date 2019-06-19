تسريع توزيع منح أراضي ذوي الشهداء بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها شرعت أمانة منطقة عسير في إنهاء إجراءات توزيع منح الأراضي لأسر ذوي الشهداء والمصابين بعد إجراء القرعة العلنية. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن توجيه أمير المنطقة تركي بن طلال يؤكد أن ضرورة إنهاء إجراءات التسليم للمنح خلال شهر مع مراعاة منحهم في أفضل المخططات السكنية.



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