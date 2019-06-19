7680 ساعة تطوعية لجوالة جامعة الإمام في المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم أفراد عشائر الجوالة التابعون لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 7680 ساعة تطوعية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، خلال مشاركتهم في معسكرات الخدمة الرمضانية لضيوف الرحمن خلال رمضان الماضي، وتحقيقهم عددا من المراكز الأولى على مستوى جوالة الجامعات السعودية.

وبارك مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش خلال استقباله أمس المشاركين من أفراد الكشافة هذه الإنجازات التي تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها العمادة في كل المجالات، مثمنا لهم هذه المشاركة التي تأتي خدمة لضيوف الرحمن وإعانتهم على قضاء عمرتهم بكل يسر وسهولة، والتي كذلك تزرع لدى المشاركين الثقة في النفس والاعتماد عليها والعمل على تأكيد خدمة المجتمع من خلال خدمة ضيوف الرحمن وإرشادهم، وعدد من المهام التي أوكلت إليهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري، أن جوالة الجامعة حققوا مراكز متقدمة، وهي المركز الأول في المبادرات بالدرع الذهبي، والمركز الأول في المقرات والزيارات بالدرع الذهبي، والمركز الثالث في حفل السمر وبالدرع الذهبي، ودرع الخدمة العامة لخدمة المعتمرين المستوى الذهبي، مبينا أن هذه الإنجازات جاءت لتؤكد حرص إدارة الجامعة والعمادة على تقديم كل السبل والدعم المستمر للطلاب، من أجل أن يظفروا بهذه النتائج المشرفة التي من شأنها رفع اسم الجامعة بين الجامعات السعودية.