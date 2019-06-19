، وكيل إمارة حائل للمحافظين: لبوا الاحتياجات وسهلوا الإجراءات للمواطن والمقيم ،

- 1/2
- 2/2
ناقش وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، مع محافظي المحافظات الثماني بالمنطقة، الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشروعات في محافظاتهم.
وخلال الاجتماع، أكد "آل الشيخ" أنه وبناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، يجب تلبية احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، سواءً الخدمية منها أو التنموية، وأن تُسهّل إجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم في كل محافظة أو مركز يتبع لها.
ونوّه وكيل إمارة منطقة حائل المكلف بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يُسهم بتطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين فيها.
وحث "آل الشيخ" المحافظين على مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية والمستقبلية والتكامل مع جهود إمارة المنطقة المستمرة للتحول الوطني 2020 وتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وكيل إمارة حائل للمحافظين: لبوا الاحتياجات وسهلوا الإجراءات للمواطن والمقيمخالد السليمي الخليج 365 2019-06-19
ناقش وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، مع محافظي المحافظات الثماني بالمنطقة، الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشروعات في محافظاتهم.
وخلال الاجتماع، أكد "آل الشيخ" أنه وبناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، يجب تلبية احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، سواءً الخدمية منها أو التنموية، وأن تُسهّل إجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم في كل محافظة أو مركز يتبع لها.
ونوّه وكيل إمارة منطقة حائل المكلف بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يُسهم بتطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين فيها.
وحث "آل الشيخ" المحافظين على مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية والمستقبلية والتكامل مع جهود إمارة المنطقة المستمرة للتحول الوطني 2020 وتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:11 PM
حث على مضاعفة الجهود والتكامل مع جهود إمارة المنطقة
ناقش وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، مع محافظي المحافظات الثماني بالمنطقة، الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشروعات في محافظاتهم.
وخلال الاجتماع، أكد "آل الشيخ" أنه وبناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، يجب تلبية احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، سواءً الخدمية منها أو التنموية، وأن تُسهّل إجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم في كل محافظة أو مركز يتبع لها.
ونوّه وكيل إمارة منطقة حائل المكلف بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يُسهم بتطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين فيها.
وحث "آل الشيخ" المحافظين على مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية والمستقبلية والتكامل مع جهود إمارة المنطقة المستمرة للتحول الوطني 2020 وتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.
، وكيل إمارة حائل للمحافظين: لبوا الاحتياجات وسهلوا الإجراءات للمواطن والمقيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة حائل للمحافظين: لبوا الاحتياجات وسهلوا الإجراءات للمواطن والمقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.