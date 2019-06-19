، "الطيران المدني": هذه حقوق المسافر عند تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء عن حقوق المسافرين عند تأخر الرحلات.

وقال: ‏في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن (6) ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

ونشر الرؤساء انفوغرافيك عن حقوق المسافر عند إلغاء الرحلة وتتضمن استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة، أو القبول برحلة بديلة خلال مدة محددة حسب اللائحة.