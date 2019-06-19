، "نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، حركة السير عبر "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم وقبل دوّار "قفار".
وافتتح الفرع الدوّار الأول على طريق حائل-المدينة القديم، والواقع شرق دوّار الشهداء بحي الشفا، ويخدم سكان حي الشفا، فيما تم افتتاح الدوّار الثاني جنوب الدوّار الأول، ويخدم سكان حي الرصف.
وبفتح هذين الدوّارين، ستكون حركة المرور ذات انسيابية عالية، وسيخف الضغط على دوّار "قفار" ودوّار "القربة" اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، أن فتح الدوّارين يأتي تحقيقًا لمطالبات المواطنين للتسهيل عليهم أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم من الأحياء السكنية إلى الطريق الرئيس والعكس.
وأهاب "الحميدي" بسالكي الطريق التقيد بوسائل السلامة والالتزام بمدلولاتها حفاظًا على سلامتهم.
"نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديمخالد السليمي الخليج 365 2019-06-19
افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، حركة السير عبر "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم وقبل دوّار "قفار".
وافتتح الفرع الدوّار الأول على طريق حائل-المدينة القديم، والواقع شرق دوّار الشهداء بحي الشفا، ويخدم سكان حي الشفا، فيما تم افتتاح الدوّار الثاني جنوب الدوّار الأول، ويخدم سكان حي الرصف.
وبفتح هذين الدوّارين، ستكون حركة المرور ذات انسيابية عالية، وسيخف الضغط على دوّار "قفار" ودوّار "القربة" اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، أن فتح الدوّارين يأتي تحقيقًا لمطالبات المواطنين للتسهيل عليهم أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم من الأحياء السكنية إلى الطريق الرئيس والعكس.
وأهاب "الحميدي" بسالكي الطريق التقيد بوسائل السلامة والالتزام بمدلولاتها حفاظًا على سلامتهم.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:55 PM
لخدمة سكان حيي: الشفا والرصف
افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، حركة السير عبر "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم وقبل دوّار "قفار".
وافتتح الفرع الدوّار الأول على طريق حائل-المدينة القديم، والواقع شرق دوّار الشهداء بحي الشفا، ويخدم سكان حي الشفا، فيما تم افتتاح الدوّار الثاني جنوب الدوّار الأول، ويخدم سكان حي الرصف.
وبفتح هذين الدوّارين، ستكون حركة المرور ذات انسيابية عالية، وسيخف الضغط على دوّار "قفار" ودوّار "القربة" اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، أن فتح الدوّارين يأتي تحقيقًا لمطالبات المواطنين للتسهيل عليهم أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم من الأحياء السكنية إلى الطريق الرئيس والعكس.
وأهاب "الحميدي" بسالكي الطريق التقيد بوسائل السلامة والالتزام بمدلولاتها حفاظًا على سلامتهم.
، "نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.