، "كوبا أمريكا": "كولومبيا" في مواجهة "قطر" ولقاء ناري بين "الأرجنتين" و"باراغواي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل غدًا الخميس مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ تجمع إحداهما بين كولومبيا وقطر، والأخرى بين الأرجنتين وباراغواي.

كولومبيا - قطر

أولى مباريات الجولة الثانية في المجموعة التي تحتل صدارتها كولومبيا برصيد 3 نقاط بعدما تغلبت على الأرجنتين بهدفين دون رد، فيما تأتي قطر في المركز الثاني هي وباراغواي بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما.

الأرجنتين - باراغواي

تواجه الأرجنتين بقيادة ميسي خطر الخروج من البطولة في دور المجموعات في حال هزيمته أمام المنتخب الباراغوياني .. تحتلّ الأرجنتين المركز الرابع والأخير، في حين تأتي باراغواي في المركز الثاني بالتساوي مع قطر.

