، مدعية "الجنائية الدولية" تطالب بمحاكمة "البشير" دوليًا ،

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طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أمام مجلس الأمن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى القضاء الدولي، علمًا بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.
ونقلت "فرانس برس" عن "بنسودا" قولها: "آن الأوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الإفلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة".
وأضافت: "أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لإحالة المشتبه بهم في دارفور إلى قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان".
وذكرت المدعية أن الاستمرار في الإفلات من العقاب ليس خيارًا، ويستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع إليهم أمام محكمة.
في السياق نفسه، أيد العديد من أعضاء مجلس الأمن، وخصوصًا الأوروبيين، دعوة "بنسودا" فيما يتصل "بالبشير".
وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان قد أعلن أنه لا يعتزم إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إطار النزاع في دارفور ، الذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة إلى "البشير" مشتبهًا بهما هما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون اللذان أوقفا أيضًا في الخرطوم، وفق المدعية.
مدعية "الجنائية الدولية" تطالب بمحاكمة "البشير" دوليًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أمام مجلس الأمن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى القضاء الدولي، علمًا بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.
ونقلت "فرانس برس" عن "بنسودا" قولها: "آن الأوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الإفلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة".
وأضافت: "أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لإحالة المشتبه بهم في دارفور إلى قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان".
وذكرت المدعية أن الاستمرار في الإفلات من العقاب ليس خيارًا، ويستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع إليهم أمام محكمة.
في السياق نفسه، أيد العديد من أعضاء مجلس الأمن، وخصوصًا الأوروبيين، دعوة "بنسودا" فيما يتصل "بالبشير".
وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان قد أعلن أنه لا يعتزم إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إطار النزاع في دارفور ، الذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة إلى "البشير" مشتبهًا بهما هما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون اللذان أوقفا أيضًا في الخرطوم، وفق المدعية.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:34 PM
أعضاء في مجلس الأمن أيدوا الدعوة
طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم (الأربعاء)، أمام مجلس الأمن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى القضاء الدولي، علمًا بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.
ونقلت "فرانس برس" عن "بنسودا" قولها: "آن الأوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الإفلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة".
وأضافت: "أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لإحالة المشتبه بهم في دارفور إلى قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان".
وذكرت المدعية أن الاستمرار في الإفلات من العقاب ليس خيارًا، ويستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع إليهم أمام محكمة.
في السياق نفسه، أيد العديد من أعضاء مجلس الأمن، وخصوصًا الأوروبيين، دعوة "بنسودا" فيما يتصل "بالبشير".
وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان قد أعلن أنه لا يعتزم إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إطار النزاع في دارفور ، الذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة إلى "البشير" مشتبهًا بهما هما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون اللذان أوقفا أيضًا في الخرطوم، وفق المدعية.
، مدعية "الجنائية الدولية" تطالب بمحاكمة "البشير" دوليًا ،
المصدر : الخليج 365
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