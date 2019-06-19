، في جولة مفاجئة.. "المؤنس" يرصد ملاحظات بمراكز الرعاية بتربة ويوجه بمعالجتها ،

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وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس على عدد من الملاحظات في بعض مراكز الرعاية الصحية، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها أمس على مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة تربة، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى رنية العام.
وتفصيلاً، جاءت الجولة دون أي تنسيق مسبق لمدير صحة الطائف، وبدأت بالمراكز الصحية في المركز الإشرافي في محافظة تربة ورصد بعض الملاحظات ووجه باتخاذ اللازم حيالها بشكل فوري، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين والتقى بمسؤولي المراكز والعاملين فيها واستمع لاحتياجاتهم.
وواصل "المؤنس" جولاته حيث زار مستشفى رنية العام يرافقه عدد من المسؤولين بصحة الطائف واطلع على المشاريع التطويرية بالمستشفى وآخر استعدادات المستشفى لتقييم سباهي، والخدمات المقدمة للمراجعين، فيما استمع لاحتياجات منسوبي المستشفى واعداً بمعالجتها.
في جولة مفاجئة.. "المؤنس" يرصد ملاحظات بمراكز الرعاية بتربة ويوجه بمعالجتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس على عدد من الملاحظات في بعض مراكز الرعاية الصحية، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها أمس على مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة تربة، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى رنية العام.
وتفصيلاً، جاءت الجولة دون أي تنسيق مسبق لمدير صحة الطائف، وبدأت بالمراكز الصحية في المركز الإشرافي في محافظة تربة ورصد بعض الملاحظات ووجه باتخاذ اللازم حيالها بشكل فوري، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين والتقى بمسؤولي المراكز والعاملين فيها واستمع لاحتياجاتهم.
وواصل "المؤنس" جولاته حيث زار مستشفى رنية العام يرافقه عدد من المسؤولين بصحة الطائف واطلع على المشاريع التطويرية بالمستشفى وآخر استعدادات المستشفى لتقييم سباهي، والخدمات المقدمة للمراجعين، فيما استمع لاحتياجات منسوبي المستشفى واعداً بمعالجتها.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:06 PM
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:42 PM
زار المستشفى العام واطلع على الخدمات المقدمة للمراجعين واحتياجات منسوبيه
وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس على عدد من الملاحظات في بعض مراكز الرعاية الصحية، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها أمس على مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة تربة، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى رنية العام.
وتفصيلاً، جاءت الجولة دون أي تنسيق مسبق لمدير صحة الطائف، وبدأت بالمراكز الصحية في المركز الإشرافي في محافظة تربة ورصد بعض الملاحظات ووجه باتخاذ اللازم حيالها بشكل فوري، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين والتقى بمسؤولي المراكز والعاملين فيها واستمع لاحتياجاتهم.
وواصل "المؤنس" جولاته حيث زار مستشفى رنية العام يرافقه عدد من المسؤولين بصحة الطائف واطلع على المشاريع التطويرية بالمستشفى وآخر استعدادات المستشفى لتقييم سباهي، والخدمات المقدمة للمراجعين، فيما استمع لاحتياجات منسوبي المستشفى واعداً بمعالجتها.
، في جولة مفاجئة.. "المؤنس" يرصد ملاحظات بمراكز الرعاية بتربة ويوجه بمعالجتها ،
المصدر : الخليج 365
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