، أكثر من 200 ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال رمضان ،

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استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي من العام الجاري 1440هـ, حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من (214,699) مستفيداً من المعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري: المكتب قدم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من (317) برنامجاً ومنشطاً دعوياً, شملت الدروس اليومية، واليوم الدعوي، والمسابقات الإلكترونية, والشاشات الدعوية, وتوزيع مصاحف مترجمة, وتوزيع مطويات وكتيبات عبر برنامج تواصل, وحفاوة ضيف الرحمن.
وأضاف الجفري أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر ومتابعاتها الدائمة والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
أكثر من 200 ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي من العام الجاري 1440هـ, حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من (214,699) مستفيداً من المعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري: المكتب قدم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من (317) برنامجاً ومنشطاً دعوياً, شملت الدروس اليومية، واليوم الدعوي، والمسابقات الإلكترونية, والشاشات الدعوية, وتوزيع مصاحف مترجمة, وتوزيع مطويات وكتيبات عبر برنامج تواصل, وحفاوة ضيف الرحمن.
وأضاف الجفري أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر ومتابعاتها الدائمة والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:04 PM
من خلال 317 برنامجاً ومنشطاً دعوياً قدمها للمعتمرين وسكان الحرم
استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي من العام الجاري 1440هـ, حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من (214,699) مستفيداً من المعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري: المكتب قدم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من (317) برنامجاً ومنشطاً دعوياً, شملت الدروس اليومية، واليوم الدعوي، والمسابقات الإلكترونية, والشاشات الدعوية, وتوزيع مصاحف مترجمة, وتوزيع مطويات وكتيبات عبر برنامج تواصل, وحفاوة ضيف الرحمن.
وأضاف الجفري أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر ومتابعاتها الدائمة والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
، أكثر من 200 ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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