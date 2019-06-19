الجبير: محاكمات خاشقجي يحضرها ممثلون لـ5 دول دائمة العضوية بمجلس الأمن

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المحاكمات في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأكد الجبير، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القضاء السعودي هو الجهة المختصة حصرًا بقضية خاشقجي ويعمل باستقلالية تامة.
وأشار إلى أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة، مؤكدًا أن المحاكمات جارية.
وأوضح أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، رافضًا أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.
وقال إن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.
وأكد أن تقرير مجلس حقوق الإنسان في القضية يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته، كما أنه يكرر ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.