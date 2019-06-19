دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجبير: محاكمات الجبير: محاكمات خاشقجي يحضرها ممثلون لـ5 دول دائمة العضوية بمجلس الأمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المحاكمات في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكد الجبير، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القضاء السعودي هو الجهة المختصة حصرًا بقضية خاشقجي ويعمل باستقلالية تامة.

وأشار إلى أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة، مؤكدًا أن المحاكمات جارية.

وأوضح أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، رافضًا أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.



وقال إن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

وأكد أن تقرير مجلس حقوق الإنسان في القضية يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته، كما أنه يكرر ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام.

أبرز ما جاء في حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة "الشرق الأوسط"

من Akhbaar24

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