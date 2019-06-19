«الغذاء العالمي» ينفي اتهامات الحوثي: لدينا آلية لمراقبة جودة الأغذية المرسلة لليمن

نفى برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اتهامات ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، له بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن.

وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له اليوم الأربعاء: «البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبية كافة المواد الغذائية التي یتم تسليمها للأشخاص المحتاجين، وفقًا لمعايير السلامة»، وفق «العربية».

وأضاف البرنامج: «نتشارك جميعًا في إيصال مواد غذائية ذات جودة إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع في اليمن».

وأشار البرنامج، إلى امتلاكه آلية قوية لمراقبة جودة المواد الغذائية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات المحلية؛ لضمان استبعاد أي مواد غذائية منتهية الصلاحية من مخزون المواد الغذائية الأخرى، وإتلافها على الفور.

وأوضح البرنامج، أنه يبذل جهودًا حثيثة في اليمن من أجل توفير المساعدات شهريًا لأكثر من 10 ملايين شخص تُهددهم المجاعة بفعل الصراع.

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وناشد البرنامج السلطات المحلية ضمان حریة حركة الشاحنات التابعة له من أجل إيصال المساعدات الغذائية الضرورية للأشخاص المحتاجين.

والاثنين الماضي، اتهم القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي بتقديم غذاء فاسد في اليمن.

يذكر أن حالة من التأزم تسود العلاقة بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، على خلفية نهب المساعدات الإغاثية التي يقدمها البرنامج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان مدير البرنامج ديفيد بيزلي، هدد في إحاطته لمجلس الأمن، الاثنين، بالبدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا بدءاً من الخميس؛ بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.