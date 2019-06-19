السعودية اليوم / محافظ محايل يستقبل زوار المحافظة المتوجهين إلى مدينة أبها



محايل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم عددًا من الزوار الذين قدموا من البوابة الشرقية للمحافظة والمتوجهين إلى مدينة أبها, بحضور رئيس مركز تيه عثمان بن عمر آل جراد, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وأوضح محافظ محايل أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير وضمن ميثاق "حسن الوفادة"، مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة حريص على تقديم جميع الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، لما في ذلك من دعم للسياحة الداخلية واستقطاب الزوار القادمين من خارج المنطقة, كما جرى توجيه جميع الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة بالتعاون معهم وحثهم على خدمة زوار وضيوف المنطقة.

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19:57ت م

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