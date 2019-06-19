2019-06-19

فيديو وصور.. مواطن ينقذ مجمعًا تجاريًّا من كارثة محققة في أبها

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أبها

تمكن متابعات الخليج 365 محمد بن عبدالله آل حاصي الألمعي من إنقاذ أحد المجمعات التجارية من الحريق، على الطريق المؤدي إلى محافظة خميس مشيط.

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وفي التفاصيل: قال الألمعي: إنه لاحظ بداية الحريق في الكاميرات الخارجية للمجمع، ومن ثم انتشر في الواجهة الأمامية للمجمع، مضيفًا أنه أسرع على الفور لإخراج جميع الموظفات من المجمع مباشرة.

وقال متابعات الخليج 365: إنه استخدم عددًا من الطفايات في إخماد الحريق الذي اندلع في واجهة المجمع دون أن تتسرب ألسنة اللهب إلى الداخل، وتم التواصل مباشرة مع الدفاع المدني الذي حضر فور تلقي البلاغ.



