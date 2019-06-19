ضاحي خلفان: قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ندد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الأربعاء، بممارسات تنظيم الحمدين في المنطقة.

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وقال خلفان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ستظل قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب بما تمارسه من ممارسات كريهة ضدهم”.

وأضاف الفريق ضاحي خلفان: “قطر سخرت إعلامها للشتيمة؛ لذلك لم تصبح لها قيمة عندنا”.