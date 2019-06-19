فيديو.. متهور يقود بسرعة جنونية وبجواره طفل رضيع

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول شخصًا يقود سيارة بتهور في أحد الطرق، وبجواره طفل رضيع بداخل السيارة؛ ما يُعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب نظام حماية الطفل.

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وظهر في مقطع الفيديو شخص ملثم يقود السيارة ويناور بها في الطريق بصورة مخيفة، بينما جلس بجانبه شخص آخر يحمل في يديه طفلًا رضيعًا.

وأثار الفيديو، الذي لم يتسنَّ لـ”متابعات الخليج 365“، معرفة مكان تصويره أو تاريخه، ردود فعل ساخطة من قبل متداوليه والمعلقين عليه، منتقدين تصرف قائد السيارة ومن يجلس بجانبه، وعدم وضع اعتبار لسلامة الطفل.