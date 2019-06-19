حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإشاعة المتداولة عن استخدام مادتي الكوكايين والكحول في صناعة الكاتشب وبقايا حيوانات ميتة، مؤكدة أنهما من المواد الممنوعة والمحظور استخدامها في المملكة.

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وقالت الهيئة، في بيان لها: إنه بحسب اشتراطات اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 2199 “منتجات الطماطم المحفوظة- الكاتشب” فإنه يجب أن تكون مكونات المنتج محضّرة من تركيز العصير الناتج من ثمار الطماطم الطازجة السليمة والنظيفة بعد تصفية العصير واستبعاد القشور والبذور وأي مواد أخرى صلبة في المنتج النهائي.

كما يضاف إليها بعض التوابل والثوم والبصل وعصير الليمون والخل ومنكهات الطعم الطبيعية والسكريات والمواد المكسبة للحموضة المحفوظة بوسائل طبيعية.

وأضافت أن جميع المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية/ الخليجية الخاصة بالمنتجات الغذائية تنص ضمن بنودها على خلوها من الكحول، والجراثيم والمواد الغريبة والشوائب، وأن يحتفظ المنتج بخواصه الطبيعية من حيث النكهة واللون والقوام المميز لطبيعته، وما عدا ذلك فإن المنتج يُعتبر مخالفًا.