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قياس يفتح باب التقديم على وظائف للجنسين في 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
فتح المركز الوطني للقياس ”قياس”، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في نظام التعاون بدوام جزئي.
وأوضح قياس عبر موقعه الإلكتروني ”بوابة التوظيف”، أن الوظائف متاحة تحت مسمى مراقب مقر اختبارات المحوسبة، وذلك لحاملي شهادة البكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على أقل تقدير.
وأضاف أن الوظائف متوفرة في كل من ”أبها، الدمام، جدة، العويقيلة، والشنان”، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
كما أشار قياس إلى أن الدور الوظيفي يتمثل في تولي مسؤولية عن توجيه الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، وكيفية دخولهم مقرات الاختبار، وتزويدهم بالتعليمات التي يجب ابتاعها داخل المقر، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال، ومراقبة الطلاب أثناء أداء الاختبارات.
ولفت إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء وينتهي عند الاكتفاء من الأعداد المطلوبة، على أن يتم التقديم على وظائف المركز الوطني للقياس من (هنا).
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