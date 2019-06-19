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طقس الخميس.. سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، وذلك يوم غد الخميس.
كما توقعت الأرصاد، نشاط للرياح على منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.
وتوقعت الهيئة أيضًا تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف، غدًا الخميس.
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