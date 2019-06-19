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2019-06-19 المقام السامي يوافق على إجازة ما تم بيعه من قطع أراضٍ بمخطط السعيد بجدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements وافق المقام السامي على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد. وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.









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