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المقام السامي يوافق على إجازة ما تم بيعه من قطع أراضٍ بمخطط السعيد بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
وافق المقام السامي على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد.
وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.
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