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هوك : أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف دعم الإرهاب والاعتقال التعسفي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة فرضت عقوباتٍ قصوى على إيران للحيلولة دون حيازتها السلاح النووي.
وتابع المبعوث الأمريكي: نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، وأضاف أن الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، وفّر لإيران الموارد المالية اللازمة لأنشطتها الخبيثة وتدخلاتها في المنطقة.
وأضاف هوك أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي، ودعم الإرهاب، والاعتقال التعسفي لافتاً إلى أن الضغوط الأمريكية على إيران تهدف إلى تغيير سلوكها.
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