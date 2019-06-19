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2019-06-19 رابط نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة ( جندي ) للعام الهجري 1440هـ .

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي (هنا).









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