توقعات طقس الغد.. تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/06/20 في المملكة.

وقالت إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، الأجزاء الجنوبية من الطائف.