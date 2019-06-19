الان تتابع إمارة مكة: صدور الموافقة السامية على إجازة ماتم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل #مخطط_السعيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت إمارى منطقة مكة اليوم، عن صدور الموافقة السامية على إجازة ماتم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل “مخطط السعيد” و كذلك السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة.
و تضمنت الموافقة السماح للأمانة بالاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية في المخطط .. لدعم إيراداتها على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.
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