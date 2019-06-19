شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني ينبع» يُنقذ عاملين إثر انهيار مجرى العين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أنقذت فرق الدفاع المدني في ينبع عاملين إثر انهيار مجرى العين اليوم (الأربعاء). وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه جرى نقل العاملين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.



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