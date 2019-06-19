القبول في جامعة الحدود الشمالية الاثنين المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت جامعة الحدود الشمالية بدء القبول والتسجيل للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440 - 1441هـ، اعتبارا من الاثنين المقبل حتى 30 شوال الحالي، عبر بوابة القبول في موقع الجامعة الالكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن عملية القبول ستكون الكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، حيث لا يتطلب تقديم أي مستندات، وستسحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، باستثناء الطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات، حيث يطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية.