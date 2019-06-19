جامعة نجران تعلن مواعيد قبول خريجي الثانوية العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت جامعة نجران، مواعيد القبول الالكتروني لخريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، على 3 مراحل، يعقبها القبول الاحتياطي للفصلين، والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن المرحلة الأولى للقبول وبدأت أمس وتنتهي 4 ذي القعدة، وتعلن نتائجها في 7 من الشهر نفسه، والثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين من 18 إلى 25 ذي القعدة المقبل، وتعلن نتائجها 28 من الشهر نفسه، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ 3 ذي الحجة المقبل لغاية 17 ربيع الآخر المقبل، وتعلن نتائجها 21 من الشهر نفسه.
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