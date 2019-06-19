25 ألف منشط دعوي لتوعية المعتمرين والزوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من سبعة ملايين مستفيد، وذلك خلال برنامج توعية المعتمرين الذي تم إطلاقه من بداية ربيع الآخر وحتى الخامس من شوال الحالي.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة محسن الحارثي، أنه تم تنفيذ 25785 منشطا دعويا، وبلغت ساعات عمل الدعاة والداعيات المشاركين في البرنامج 26874 ساعة عمل في 26 موقعا في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمواقيت، وقد استقبل الهاتف المجاني رقم (800245100) المخصص للإجابة على أسئلة المعتمرين 36313 مكالمة هاتفية أجاب خلالها العلماء والدعاة على الأسئلة الشرعية، كما تم توزيع 1985200 كتاب ومطوية خلال الفترة نفسها، كما نفذت الفرق الإشرافية 1465 جولة ميدانية للإشراف والاطلاع على سير العمل.