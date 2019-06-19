بدء القبول للابتعاث الخارجي للتمريض بطبية الأمير محمد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ سكاكا

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي للأطباء في مرحلة الإقامة بتخصصات الطب الباطني والجراحة التجميلية والترميمية والتخدير وطب الطوارئ وجراحة المسالك البولية والأمراض الجلدية والعناية المركزة للبالغين، والنساء والولادة، على أن يكون المتقدم سعودي، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة.

كما أعلنت المدينة فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض، لحاملي شهادة الثانوية العامة.