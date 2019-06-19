3 ملايين مستخدم لتطبيق مصحف المدينة النبوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

تخطى عدد المستخدمين لتطبيق «مصحف المدينة النبوية» منذ إطلاقه في رمضان الماضي على منصتي قوقل بلاي وأبل 3 ملايين مستخدم.

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر السويلم، أن التطبيق كان له صدى طيب في المملكة وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولقي قبولا منقطع النظير، وذلك للمكانة العلمية والمرجعية العالمية للمجمع التي يتمتع بها في مجال القرآن الكريم وعلومه، ولما تمتاز به إصداراته من الجودة والدقة والإتقان.

ولفت إلى سعي المجمع بتفعيل أهدافه بالوسائل المعاصرة والسريعة، وفق رؤية 2030 التي منها تقديم نص القرآن الكريم وتلاواته بالروايات المتواترة في الوسائط المتعددة.

Advertisements

مستخدمو التطبيق:

1,538,000مستخدم على منصة قوقل بلاي

140,000التعامل اليومي النشط للتطبيق على المنصة نفسها

1,489,000مستخدم على منصة أبل

181,000 التعامل اليومي النشط له على المنصة نفسها