تطبيق جديد لقطار الحرمين السريع على الأجهزة الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يعكف مشروع قطار الحرمين السريع هذه الأيام على عمل تطبيق جديد للأجهزة الذكية، يمكن الركاب من الحصول على عدد من الخدمات آليا في أي وقت ومن أي مكان.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي لـ»مكة» أنه سيعلن عن التطبيق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، حيث يتيح التطبيق الجديد عددا من المعلومات بهدف توفير الخدمات الالكترونية للركاب بطريقة سهلة الوصول وفي أي زمان ومكان.

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وأضاف بأن أمتعة وحقائب المسافرين على رحلات القطار يتولى نقلها البريد السعودي، باعتباره الناقل الرسمي للمشروع، منوها إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الحج والعمرة من أجل نقل حقائب الحجاج المسافرين على القطار من محطة جدة أو المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر البريد.

وأشار إلى أن الأطفال من سن سنتين وحتى 12 سنة لديهم خصم 50% من سعر التذاكر، والأطفال حتى سن سنتين ليس عليهم تذاكر بل برفقة ذويهم على المقعد نفسه، كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم خصم 50% على أي رحلة للقطار، مبينا أن القطار ستزيد سرعته تدريجيا حتى تصل في الربع الأخير من 2019 إلى 300 كلم. وألمح إلى أنه خلال العام الحالي يستهدف المشروع الانتهاء من جميع أعمال المحطات حتى تعمل بكل طاقاتها.

التطبيق الجديد يتيح: